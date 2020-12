Coronavirus, pediatri e medici di famiglia in campo: tamponi su prenotazione

Asp e Ordine dei medici insieme in campo contro il Covid. Il virus è stato infatti al centro di un lungo incontro presso la cittadella della Salute. Presenti il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria Mario Zappia, il direttore sanitario Gaetano Mancuso e i coordinatori di staff Giuseppe Amico ed Ercole Marchica, mentre, per l’Ordine dei Medici erano presenti Giovanni Vento, presidente in carica, Pietro Luparello, vicepresidente, ed il consigliere Leonardo Russo.

Tra i temi, dice una nota, vi è stato quello della creazione di percorsi ospedalieri separati, di potenziamento delle linee di attività territoriali, di fornitura di dispositivi di protezione individuale, di collaborazione con i medici degli ospedali ma anche di prospettive legate all’imponente campagna vaccinale che ci si appresta a varare per sconfiggere il Covid-19. "Il commissario Zappia - dicono dall'Asp - ha reso nota l’intenzione aziendale di rendere disponibili dei locali per l'effettuazione dei tamponi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e di creare una corsia dedicata preferenziale per i test su prenotazione".