L'Asp cerca nuovi medici: ecco gli specialisti che servono e il numero dei posti messi a concorso

Quattro posti di ostetrico, cinque per fisioterapista, uno per terapista occupazionale, due da ortottista, 7 da tecnico sanitario di radiologia medica, 4 da tecnico sanitario di laboratorio medico, 3 da tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro. L'Asp di Agrigento, con il suo commissario straordinario Mario Zappia, già a metà dicembre aveva annunciato, con il pieno avallo dell’assessorato regionale della Salute, la raffica di concorsi per reclutare - a tempo indeterminato - i nuovi professionisti.

Adesso, si conoscono i numeri dei posti da coprire.

A concorso, sempre per l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, anche posti da dirigente di professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, uno da dirigente di professioni sanitarie di riabilitazione, uno da dirigente professioni tecnico-sanitarie, un altro da dirigente della prevenzione e uno per il servizio sociale.

La corsa per presentare le domande di partecipazione scatterà dopo la pubblicazione del bando in Gazzetta ufficiale nazionale.