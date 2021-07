Consorzio universitario, prime lauree in mediazione linguistica: è tempo di discussione delle tesi

Proclamazione delle prime lauree triennali del corso di mediazione linguistica al Consorzio universitario Empedocle. La cerimonia, con la discussione delle tesi, si svolgerà domani, 22 luglio, nell'aula "Luca Crescente" che è sede della scuola di alta formazione "Agorà Mundi".

Gli studenti impegnati nello studio di diverse lingue come l'arabo, il francese, l'inglese e lo spagnolo, sono stati seguiti da professori provenienti dalle più prestigiose università italiane.

Alla discussione delle tesi parteciperà, salutando i laureandi, il presidente del Consorzio Mangiacavallo.



“Finalmente si conclude un importante ciclo – ha detto Mangiacavallo - che darà agli studenti agrigentini e stranieri l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro con un corso di studi perfettamente contestualizzato nel periodo storico che stiamo vivendo e che prevede come essenziali le figure esperte in mediazione non solo linguistica ma anche culturale. Un sostegno per i numerosi stranieri che sbarcano sulle nostre coste per cercare opportunità, lavoro o solamente un rifugio sicuro e lontano da guerre e violenza”.