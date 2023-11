Personale precario Asp, arriva la maxi stabilizzazione: soluzione definitiva per 215 dipendenti

L’Asp di Agrigento compie un notevole passo in avanti sul fronte della stabilizzazione dei precari. Sono infatti ben 215 i profili della dirigenza e del comparto interessati dai provvedimenti adottati dalla direzione strategica.

Quindi una massiccia ondata di stabilizzazioni del personale precario della dirigenza sanitaria e del comparto: la direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento adotta così alcuni provvedimenti deliberativi con i quali si intende compiere un’azione incisiva e concreta verso la definitiva eliminazione di tutte le “sacche” di precariato.

Gli avvisi pubblici con i quali si intendono stabilizzare i dipendenti, reclutati con procedure a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, prevedono un ingente numero di posti, 215 in tutto, disponibili per svariate figure professionali. Si tratta, per l’area della dirigenza, di 6 medici per la medicina di emergenza e urgenza, 5 per la ginecologia ed ostetricia, 2 per la psichiatria, 3 per l’oftalmologia, uno per l’urologia, uno per l’otorinolaringoiatria, 2 per la direzione medica di presidio ospedaliero, uno per l’organizzazione dei servizi sanitari di base, uno per la medicina fisica e la riabilitazione, uno per l’igiene, l’epidemiologia e la sanità pubblica, un dirigente farmacista ed un dirigente fisico.

Ancora più sostanziosa la quantità di posti a bando per l’area del comparto con ben ottantanove ausiliari specializzati: 40 infermieri, 8 infermieri pediatrici, 6 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, un terapista occupazionale, 4 fisioterapisti, 4 logopedisti, un tecnico audiometrista, 2 tecnici della riabilitazione psichiatrica, 3 terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, 4 assistenti sanitari, un dietista, 2 tecnici di neurofisiopatologia, 4 tecnici sanitari di radiologia medica, 2 tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare, 3 programmatori, 10 collaboratori tecnici ingegneri civili/edili, 2 collaboratori tecnici chimici e 4 operatori tecnici autisti.

Le procedure di stabilizzazione riguardano sia il personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 75 del 2017, la cosiddetta “legge Madia” che prevede il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, sia l’articolo 1 comma 268 della legge 234 del 30/12/2021 modificato dalla legge 14 del 24 febbraio 2023.

La direzione strategica aziendale si è detta soddisfatta del risultato: i provvedimenti approvati, oltre a dare sicurezza e garanzie al personale dipendente, potenziano la stabilità dell’azione amministrativa e sanitaria e incrementano la solidità della macchina aziendale.