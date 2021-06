"Non si trovava all'interno della propria attività commerciale", scatta multa da oltre mille euro

La sanzione è stata elevata alla titolare della licenza che, per legge, sarebbe dovuta rimanere all'interno della struttura

Non si trovava all'interno della propria attività commerciale, violando quindi le norme preposte: scatta maxi multa per una donna.

Nei giorni scorsi, a Licata, la Polizia di Stato, durante alcuni specifici controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme di legge sulla conduzione e gestione delle attività commerciali, ha infatti predisposto una sanzione da oltre mille euro per la titolare di una licenza commerciale e proprietaria di un esercizio commerciale perché, contestano gli agenti, la stessa non si trovava presente all’interno dell’attività commerciale medesima, contravvenendo, quindi, alle norme in materia.