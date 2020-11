Maxi rissa per problemi di vicinato, 5 empedoclini arrestati e una donna ferita

Tre donne e due uomini, tutti di Porto Empedocle, sono stati arrestati dai carabinieri e dalla polizia. Si tratta dei cinque che, nel tardo pomeriggio di ieri, sono stati protagonisti di una maxi rissa scoppiata nel quartiere "degli indiani": di fronte l'Italcementi di Porto Empedocle.

A "scontrarsi" - per quelli che sono stati definiti "futili motivi" - sono stati dei vicini di casa. Ed è proprio in problemi e diatribe di vicinato che sarebbe da ricercare il motivo del litigio trasformatosi in rissa. Un tafferuglio che ha coinvolto, appunto, stando a quanto è stato accertato da carabinieri e polizia, ben cinque persone.

Una donna è rimasta ferita ed è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dove i medici le hanno diagnosticato un trauma cranico e hanno refertato 10 giorni di prognosi per la guarigione. Le pattuglie dei militari dell'Arma, quelli del Norm della compagnia di Agrigento e quelli della stazione di Porto Empedocle, e quelle del commissariato "Frontiera" della polizia di Stato sono accorse in maniera fulminea e, di fatto, hanno riportato l'ordine. Sono stati facilitati i soccorsi e subito è stata avviata la ricostruzione di quanto accaduto. Solo nel cuore della notte è scattato l'arresto per tutti e cinque i coinvolti. Tutti sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.