Il maxi furto al supermercato "Paghi poco", la banda ha usato la fiamma ossidrica

Di certo non è stata opera di una banda di sprovveduti. I ladri che nella notte tra l’1 e il 2 novembre si sono intrufolati all’interno del supermercato “Paghi poco” in viale Cannatello, al Villaggio Mosè, sapevano esattamente come e dove colpire.

Muniti di fiamma ossidrica, si sono intrufolati all’interno dell’esercizio commerciale forzando un infisso. Hanno violato la cassaforte all’interno della quale c’erano quasi 40 mila euro in contanti. Poi si sono diretti verso i registratori di cassa dove i dipendenti avevano lasciato del denaro per un ammontare di circa 3 mila euro. Ma prima di tutto hanno danneggiato il sistema di videosorveglianza per assicurarsi di non essere identificati.

Il giorno successivo il responsabile del supermercato s è recato nella locale stazione dei carabinieri per formalizzare denuncia contro ignoti. Le indagini sono state subito avviate ma non ci si potrà dunque avvalere delle immagini catturate dalle telecamere che sarebbero state un valido aiuto per gli inquirenti.