Polizia: Maurizio Auriemma dopo Agrigento e Bergamo è il nuovo questore di Firenze

Da Agrigento a Bergamo. E da Bergamo a Firenze. Maurizio Auriemma, ex questore di Agrigento, tanto stimato ed amato nella città dei Templi, è stato nominato - dal Consiglio dei ministri - questore di Firenze, la sua città natale. L'insediamento per Auriemma, 62 anni, è previsto per lunedì 10 gennaio.

Era la fine di giugno del 2017 quando Auriemma arrivava ad Agrigento e prendeva il posto che era stato del questore Mario Finocchiaro. Un anno e mezzo dopo, nel marzo del 2019, è stato trasferito da Agrigento dove comunque ha lasciato un segno.