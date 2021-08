Di nuovo insieme a mezzo secolo dalla maturità: "Non ci siamo mai persi di vista"

Gli ex studenti del Don Bosco di Palermo, che si sono diplomati nel 1971, organizzano la "reunion" in un ristorante di Cammarata

La "reunion" mezzo secolo dopo la maturità. Gli ex alunni del Don Bosco di Palermo, che hanno conseguito il diploma nel 1971, si sono ritrovati in un noto locale di Cammarata per ricordare l'anniversario della conclusione del ciclo di studi liceali in quello che, in quegli anni, era un vero e proprio collegio dove arrivavano studenti da tutta la Sicilia e non solo e si viveva in comunità.

Da allora in tanti hanno raggiunto percorsi professionali di alto spessore, nell'avvocatura, nella politica, nella medicina, nel mondo dell'impresa e nelle altre professioni.

"Non ci siamo mai persi di vista - raccontano - e molte delle nostri mogli sono amiche. Siamo sempre in contatto, anche attraverso un gruppo whatsapp, e abbiamo deciso di organizzare questo pranzo in ricordo del giorno del diploma".

Nella foto: Benedetto Colletti, Rosario Criscimanna, William Scalzo, Salvatore Vario, Ignazio Grasso, Alfonso Cassaro, Andrea Panzarella, Giuseppe Sorce, Domenico Nasello, Giuseppe Maritano, Alberto Santangelo, Giuseppe Ricca, Luigi Russo, Mario Lupo, Vincenzo Maltese e Antonino Gaziano.