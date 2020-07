Emergenza immigrazione, Matteo Salvini arriva a Lampedusa: accolto da applausi

Alle 15 e 30 il leader della Lega, Matteo Salvini è atterrato a Lampedusa. Il politico è stato accolto da una cinquantantina di persone, che hanno riservato per lui soltanto applausi.

"Ben arrivato Matteo Salvini - dice qualcuno - grazie per la tua visita”. Il principale esponente della Lega Nord si recherà all’hotspot di contrada Imbriacola.

Salvini incontrerà la stampa al molo Favarolo ed infine, alle 19 e 30, parlerà ai lampedusani. "Sono qui - dice Salvini - per visitare l'hotspot dell'isola, oramai al collasso, e incontrare cittadini esasperati da un governo complice dei criminali". E' la seconda visita istituzionale in poco meno di una settimana. Soltanto pochi giorni fa, a Lampedusa, è arrivata la ministra Lamorgese.

"Come potete vedere la situazione drammatica - ha commentato sui social durante la visita in corso all'hotspot - sono 800 persone invece di 190, quasi tutti adulti, maschi, giovani, in forma e belli robusti. Questi non sono naufraghi, c'è un vergognoso traffico di esseri umani di cui il Governo italiano è complice in maniera criminale".