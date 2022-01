Mattarella rievoca le parole del professore Carmina, l'emozionato ricordo di colleghi ed ex studenti

Il dirigente scolastico del liceo "Foscolo": "E' stato un messaggio di fiducia, di sprone alla necessità di impegnarsi per far sì che i ragazzi possano comprendere fino in fondo quanto sia importante contribuire alla costruzione di una società più giusta"