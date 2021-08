Vanno al matrimonio a San Nicola e trovano il finestrino sfondato: portati via 250 euro

Scattato l'allarme, in piena Valle dei Templi è accorsa una pattuglia della sezione Volanti della Questura. Gli agenti hanno raccolto sommariamente quanto accaduto, effettuato un sopralluogo e avviato le indagini

Vanno ad un matrimonio, nella chiesa di San Nicola, in piena Valle dei Templi, e lasciano la macchina posteggiata in un'area gestita da un parcheggiatore abusivo. Quando, a celebrazione finita, tornano per riprendere la vettura trovano il finestrino rotto e dall'interno della borsa lasciata, maldestramente, sul sedile mancava il portafogli con 250 euro.

Sabato pomeriggio decisamente sgradevole per una coppia di agrigentini che anziché divertirsi, per come ipotizzato visto che stavano partecipando ad una cerimonia nuziale, si sono ritrovati costretti a dover comporre il numero unico d’emergenza, il 112, e a chiedere aiuto. Nei pressi della chiesa di San Nicola s’è subito precipitata la prima pattuglia della sezione Volanti della Questura disponibile. Gli agenti hanno raccolto sommariamente quanto accaduto, effettuato un sopralluogo e avviato le indagini.