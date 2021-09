Matrimonio "da vip" a Caltabellotta, si sposa la figlia di Rocco Forte: tra gli ospiti anche Gianna Nannini

Hanno scelto Caltabellotta per mettere il sigillo alla loro storia d’amore: un matrimonio da vip in piena regola quello che sarà celebrato oggi, venerdì 10 settembre alle 18, nella cattedrale arabo-normanna.

A pronunciare il fatidico “sì” saranno Irene Forte (la figlia di Sir Rocco Forte, fondatore dell’omonima catena di hotel di lusso tra cui il Golf Resort Verdura di Sciacca) e l’avvocato francese trapiantato a Londra Felix Winckler.

La piccola piazza di Caltabellotta ospiterà sposi ed invitati (circa 200) senza particolari stravolgimenti in termini di allestimento: un carretto siciliano, un’illuminazione capace di esaltare l’architettura del posto e un gruppo folk siciliano per conferire quel tocco di tradizione che non guasta mai.

Tra i vip che parteciperanno al matrimonio ci sarà anche Gianna Nannini. Il sindaco di Caltabelotta Calogero Cattano e il vice Biagio Marciante prenderanno parte, tra gli altri, ad un aperitivo in piazza dove si trova la chiesa sconsacrata di San Salvatore. Proprio da lì gli invitati potranno godere del magnifico panorama.

La cena, ovviamente, si svolgerà in uno degli angoli più suggestivi del Verdura Golf Resort di Sciacca.

Irene Forte non è solo un nome legato al colosso dell’ospitalità di lusso, ma si è anche creata una forte identità come imprenditrice a tutto tondo. Da circa 7 anni, infatti, in parallelo al suo ruolo di coordinatrice dei progetti di formazione e sviluppo, Irene supervisiona la proposta delle “Spa and fitness” del Gruppo con un ampio progetto che include una nuova filosofia di benessere e un nuovo approccio al mangiar sano, denominato “Rocco Forte Nourish”.

Ha inoltre lanciato una famosa linea di cura per la pelle, la “Irene Forte Skincare", naturale e sostenibile, che si ispira alla Sicilia: l’obiettivo, infatti, è proprio quello di replicare la dieta mediterranea nella cura della pelle.