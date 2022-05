“Problemi tecnici ed organizzativi”: rinviato lo show di Matranga e Minafò al teatro Pirandello

Lo spettacolo di Matranga e Minafò, intitolato "La maledizione di Yasmine", previsto il 27 maggio al teatro Pirandello fuori cartellone, per questioni tecniche e organizzative è stato rinviato al 18 novembre. Gli organizzatori fanno sapere che tutti coloro che avevano già provveduto ad acquistare il biglietto, potranno esibirlo per lo spettacolo di novembre. “Ringraziamo Sicilia Cabaret e gli artisti Matranga e Minafò - hanno detto gli organizzatori dell’evento - per la disponibilità e professionalità dimostrata“.