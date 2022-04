Si masturba in auto in pieno centro: madre urla e si allontana, episodio segnalato ai carabinieri

Si masturba all’interno della sua autovettura, in piazza Vittorio Emanuele, davanti ad una banca e poco distante da un chioschetto-edicola. Ad accorgersene è stata una agrigentina che stava passando, suo malgrado, proprio nei pressi dell’Alfa Romeo. La donna, teneva per mano la figlioletta, e di fatto è stato inevitabile lo choc. L’agrigentina s’è messa ad urlare a perdifiato ed ha rapidamente allungato il passo, naturalmente per scongiurare che la piccina potesse accorgersi di quello che stava avvenendo all’interno dell’abitacolo di quell’autovettura. E’ accaduto tutto alle ore 19 circa di giovedì e in pieno centro.

La donna, rientrando a casa, ha raccontato tutto al marito che, ieri mattina, s’è recato alla stazione dei carabinieri di Agrigento ed ha formalizzato una segnalazione. Di fatto, la famiglia di agrigentini hanno voluto evitare che simili, spiacevoli, episodi possano tornare a ripetersi e magari anche inquietare dei ragazzini o dei giovani che, loro malgrado, passano da piazza Vittorio Emanuele, ma anche eventualmente da altre possibili location.

L’uomo che si masturbava all’interno della sua macchina, a quanto pare, lo faceva osservando il passaggio delle donne fra marciapiede e strada antistante. Ai carabinieri è stato fornito il modello dell’autovettura, una Alfa Romeo di colore scuro, ed anche l’orario. Spetterà a loro, adesso, non soltanto appurare se delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona possano o meno aver immortalato quella macchina e, se dal caso anche, tentare di risalire al proprietario. Ma la segnalazione servirà anche per tenere gli occhi aperti sulle auto di quella casa automobilistica. Il tutto, naturalmente, per evitare che simili situazioni possano tornare a ripetersi.