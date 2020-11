"Tappeto" di mastelli e disservizi, l'Iseda: "Foto d'effetto, non è così"

Botta e risposta tra una residente del centro storico e l'Iseda. La donna, soltanto ieri, aveva segnalato diversi disservizi in via Barone Calac. La residente, tramite social, aveva denunciato lo "stato di abbandono" della zona in questione. Pronta la risposta della ditta incaricata, ovvero l'Iseda. “In via Barone - si legge in una nota - non ci sono stati disservizi nella raccolta della carta e non ci risulta alcuna segnalazione di lamentele ai nostri numeri telefonici da parte dei residenti della zona".

Il chiarimento arriva dal raggruppamento di imprese “Rti Iseda capofila”.

“In primo luogo – continuano le aziende – nell’articolo ci viene contestato che la carta non viene raccolta da una settimana. Ricordiamo che la raccolta della carta avviene per contratto una volta alla settimana, per cui non capiamo di cosa veniamo accusati visto che il servizio non ha mai subito sospensioni in questi giorni. In secondo luogo, le foto a corredo della segnalazione della residente, mostrano decine di mastelli di ogni colore e di tipo di rifiuti, foto senza dubbio d’effetto sia perché in via Barone non c’è questo numero di mastelli da svuotare, sia perché la foto si riferisce ad altra zona di Agrigento, cosa questa che da un’immagine fuorviata della situazione. Infine – concludono le imprese – abbiamo un apposito servizio telefonico per le segnalazioni di eventuali disservizi nella raccolta a cui i nostri operatori rispondono quotidianamente e possiamo confermare che su via Barone non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione sul mancato servizio di raccolta della carta che ripetiamo avviene una volta a settimana".