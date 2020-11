Il "tappeto" di mastelli di via Barone, una residente: "Non raccolgono la carta da una settimana"

Un “tappeto” di mastelli. E’ ciò che accade, in questi giorni, in via Barone. La segnalazione viene fatta da una residente del posto. Decine di mastelli dimenticati in bella mostra, per un disservizio che sta creando non pochi problemi. Da giorni, fa sapere la residente, nessun netturbino ha visitato la zona.

Da una settimana la via Barone, vicolo del centro storico, è presa d’assalto da decine di mastelli. I residenti hanno fatto appello al neo assessore, Aurelio Trupia.