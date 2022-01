L'agrigentina Marzia Sabella è il nuovo vicario della Procura di Palermo

Marzia Sabella, 56 anni, è il nuovo vicario reggente della procura di Palermo. Prende il posto del collega Salvatore De Luca, che fra qualche giorno si insedierà a Caltanissetta, come procuratore. La nomina arriva dopo quella di Francesco Lo Voi, scelto dal Csm come nuovo capo della procura di Roma, ruolo che dovrebbe assumere entro la fine del mese.

Il magistrato Sabella, di Bivona, in provincia di Agrigento, dal 2017 è procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Palermo, coordina il Dipartimento sul terrorismo e sulla tratta di esseri umani nella e rappresenta l'accusa nel processo a Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. Ha fatto parte, come consulente, della Commissione nazionale antimafia che ha coordinato l'inchiesta che, nel 2006, ha portato alla cattura di Bernardo Provenzano.

Fonte Adnkronos