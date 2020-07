Martello contro tutti: "Niente migranti infetti", ma per la Regione i tamponi negativi sono meno della metà

Si tinge di "giallo" la vicenda dei presunti casi di Covid-19 tra i migranti sbarcati a Lampedusa. Se a parlare di 25 casi positivi agli esami sierologici erano stati i sindacati di polizia, il sindaco Totò Martello all'Adnkronos ha parlato di "terrorismo mediatico". “Smentisco categoricamente la presenza di casi di Covid-19 a Lampedusa. I tamponi effettuati sui migranti sono tutti negativi. Basta con le fake news”.

Una smentita che però non fa il paio con quanto comunicato dalla Regione Siciliana poco prima delle dichiarazioni di Martello, che non scioglie al momento il nodo di almeno metà dei migranti in questione. L'Assessorato alla Salute, infatti, spiega che "nell'hot spot di Lampedusa sono in atto le analisi previste dal protocollo anti Covid: 25 migranti sono risultati positivi al test sierologici. Per i pazienti in questione è scattata la verifica attraverso l'esame del tampone, i primi dieci test sono risultati negativi: l'approfondimento diagnostico, a cura del personale sanitario preposto, va avanti".

L'Assessorato, comunque, assicura che sta monitorando la situazione a Lampedusa, dove sono stati inviati dpi, test e macchinari per l'analisi dei tamponi.

"La nostra richiesta al Governo sullo stato d'emergenza è nota, ma ancora da Roma non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Bisogna intervenire anche con un ponte aereo dedicato per evitare di peggiorare una situazione già complessa", ha detto l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

A lanciare l'allarme su 25 migranti risultati positivi al test sierologico per individuare il Covid era stata con una nota la Federazione sindacale di polizia (Fsp). "Urgono protocolli di intervento certi e stabili - aggiungeva il segretario dell'Fsp Walter Mazzetti - che tengano al riparo dai rischi altissimi del momento la cittadinanza e gli operatori delle forze dell'ordine impegnati massicciamente sull'isola. E serve che siano individuati luoghi idonei che consentano immediati spostamenti dei positivi e dei numerosi migranti che devono rimanere in quarantena".

A far eco era Antonio Allotta, segretario del sindacato di polizia Mp. "La situazione ci preoccupa, perché tutti i nuovi sbarcati sono stati sul molo per ore - dice una nota - e i positivi sono rimasti a lungo divisi dagli altri da una corda rossa, e tutti gli altri, che evidentemente devono essere sottoposti alla quarantena, sono stati pure in attesa sul posto. Adesso i positivi sono stati portati in una piccola struttura chiusa, e saranno sottoposti a ulteriori esami, mentre gli altri - aggiunge - sono stati divisi in gruppi e sono ancora in attesa. E non ci risulta che si sappia neppure dove devono essere spostati. Ci sono moltissimi colleghi impegnati a cinturare la zona, ma non è così che ci aspettiamo debba essere gestita la situazione".