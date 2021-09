Con un martello in giro per il paese, all'arrivo dei carabinieri li aggredisce con calci e pugni: arrestato

Nervoso, agitato e infuriato, si aggirava con un martello per le vie di Raffadali. Martello che veniva brandito in aria con violenza. Qualcuno, temendo il peggio, ha allertato i carabinieri e quando i militari dell'Arma lo hanno rintracciato si è scagliato contro di loro proprio con quel martello. Il trentasettenne di Raffadali, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per le ipotesi di reato di violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato trattenuto, in attesa dell'udienza di convalida, nelle camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Agrigento.

Pomeriggio movimentato, quello di ieri, a Raffadali (e non a Joppolo Giancaxio come erroneamente indicato in precedenza). Ricevuta l'inquietante segnalazione di un uomo in giro "armato" di martello, i carabinieri della stazione cittadina, coadiuvati dai colleghi di Montaperto, sono subito intervenuti. Alla vista dei militari dell'Arma, anziché calmarsi il trentasettenne si è scagliato contro i carabinieri, tentando di colpirli con il martello.

L’uomo dopo essere stato disarmato ha iniziato ad aggredire i militari con calci e pugni fino a quando è stato definitivamente bloccato. I militari hanno riportato solo lievi escoriazioni e sono stati sottoposti alle cure da parte del personale del 118 intervenuto sul posto. Il trentasettenne di Raffadali è stato, invece, appunto, arrestato.

(Aggiornato alle ore 10,46)