Marocchini e tunisini riescono ad arrivare sulla spiaggia della Guitgia: bloccati dalla Guardia di finanza

Dodici marocchini e tunisini, fra cui 4 donne e 5 minori, sono stati rintracciati e bloccati, dalla Guardia di finanza, sulla spiaggia della Guitgia di Lampedusa. L'imbarcazione utilizzata per la traversata, che a dire dei migranti è iniziata alle ore 22 di ieri, da Sfax in Tunisia, non è stata ritrovata.

Il gruppo è stato portato, dopo un primo triage sanitario, all'hotspot di contrada Imbriacola dove gli ospiti presenti salgono a 745.