Marinello nominato responsabile finanziario dell'Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo: assolti i 7 imputati

Tutti assolti - dall'accusa di abuso d'ufficio in concorso - perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La sentenza del tribunale di Sciacca è stata pronunciata per i sette imputati, tra i quali cinque ex sindaci e un dirigente comunale, per la nomina di Vincenzo Marinello di Sciacca a responsabile del settore finanziario dell’Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo, il 9 novembre 2013. Il pm Alberto Gaiatto aveva chiesto un anno e 2 mesi per Marinello e un anno per gli altri imputati: Alfonso Frisco, Giovanni Panepinto, Santo Alfano, Filippo Bartolomeo, Francesco Cacciatore e Salvatore Re.

Secondo l’accusa nella qualità di sindaco del Comune di Alessandria della Rocca e presidente della giunta dell’Unione dei Comuni Platani-Quisquina-Magazzolo Frisco e di sindaci dei Comuni di Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano di Quisquina gli altri, oltre che di componenti della giunta dell’Unione, "affidando l’incarico a Marinello, secondo l’accusa, avrebbero violato più disposizioni “che pongono all’amministrazione un espresso divieto di fare ricorso a personale esterno per ricoprire incarichi del tipo di quello conferito”. Il concorso di Re sarebbe consistito nell’avere, in qualità di segretario, espresso parere favorevole sulla regolarità della deliberazione e di Marinello nell’avere istigato la condotta degli altri, traendone illecito beneficio. Gli avvocati Giovanni Vaccaro, Antonino Augello, Alberto Marolda, Antonino Gaziano e Michele Barbera hanno sostenuto la piena legittimità della nomina nell’Unione dei Comuni che “non aveva dipendenti a tempo indeterminato in grado di svolgere quest’incarico”. Ed ancora, che Marinello non ha ricevuto compensi ed ha realizzato il piano richiestogli.