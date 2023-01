Lampedusa, motopesca cerca un marinaio: ecco come partecipare

La Guardia costiera di Porto Empedocle ha diffuso una chiamata di imbarco urgente per un marittimo con la qualifica di marinaio per il motopesca "Nuovo Vincenzo Padre" di Lampedusa in arrivo nello scalo della maggiore delle Pelagie.

I potenziali interessati possono rivolgersi per ulteriori informazioni, prima della chiamata d’imbarco, alla Capitaneria di Porto di Porto

Empedocle e di Lampedusa.