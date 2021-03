Porticciolo turistico, il sogno è sempre più concreto: c'è il bando

Il sogno di un porticciolo turistico a Marina di Palma si fa sempre più concreto. E' stato pubblicato sulla Gazzetta europea il bando per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per realizzare il porticciolo turistico a Marina di Palma. Il primo stralcio funzionale ha un importo a base d’asta di 1.140.577,59 euro, somma finanziata interamente dal ministero dell'Interno.

Lo studio di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato dalla Giunta di Palma di Montechiaro nel luglio scorso ed è stata integrata con una delibera, sempre dell'Esecutivo Castellino, nello scorso mese di dicembre.

"Un'altra tappa di fondamentale importanza per la nostra Palma di Montechiaro - dice raggiante il primo cittadino - per raggiungere l'ennesimo traguardo storico: la realizzazione del porto, una fondamentale opera strategica per la nostra città. Il bando, che scadrà il 15 marzo prossimo alle 9 è consultabile al seguente link: https://tirrenoecosviluppo. acquistitelematici.it/tender/ 1206. Per questo risultato, ringrazio i miei collaboratori, gli assessori, il presidente del consiglio comunale Domenico Scicolone ed i consiglieri, quelli di maggioranza e quasi tutti quelli di minoranza. Inoltre, un grazie va al settore Lavori pubblici guidato da Salvatore Di Vincenzo, all'ufficio di Ragioneria guidato da Vincenzo Catalano, al segretario Piero Amorosia e alla sua vice Rosalba Di Blasi".