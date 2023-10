"In casa avevano infiorescenze essiccate, 32 spinelli e una pianta di marijuana": denunciati conviventi

In casa avevano 491 grammi di infiorescenze essiccate, 32 spinelli confezionati e una pianta di marijuana alta 40 centimetri. Dei conviventi, lei di 42 anni e lui di 36, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento per l'ipotesi di reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso. Ad effettuare la perquisizione domiciliare prima e a deferire i due agrigentini dopo sono stati i carabinieri della stazione di Raffadali. Militari dell'Arma che, assieme ai colleghi di Agrigento, hanno effettuato un mirato servizio per la repressione dei reati in materia di droga.

Trovata la "roba", tutto è stato subito posto sotto sequestro. Infiorescenze, spinelli e pianta verranno portati nei laboratori di analisi dell’Arma per essere analizzati. I due sono stati appunto deferiti alla Procura e ora dovranno provare a spiegare cosa ci facevano con tutto quello stupefacente in casa. Il mercato dello spaccio è del resto, in tutta la provincia, sempre decisamente attivo. Ed il tutto nonostante lo sforzo delle forze dell'ordine che cercano di prevenire e reprimere cessioni e consumo.