"Marijuana in casa, ma anche una scacciacani e tanti monili in oro": arrestato per "spaccio"

Aveva in casa 45 grammi di marijuana, già confezionata in dosi e dunque pronta allo smercio, in casa: nell'intercapedine del tetto della cucina. Un immigrato, già sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora, è stato arrestato - e, su disposizione del pm, posto ai domiciliari - dagli agenti del commissariato di Canicattì.

La perquisizione domiciliare è stata realizzata in via Mazzini. Perquisizione che ha permesso di ritrovare anche una pistola revolver scacciacani, priva di tappo rosso e diversi monili, molto probabilmente provento di furti e utilizzati come scambio per acquistare lo stupefacente. All'interno dell'abitazione è stato identificato anche un altro immigrato che, da accertamenti, è risultato essere gravato da un ordine di espulsione da parte del questore di Agrigento. Per non aver lasciato il territorio italiano è stato denunciato alla Procura.