"In possesso di infiorescenze di marijuana, cocaina e 'penna mono colpo': arrestato

E’ stato trovato in possesso di 356,8 grammi di infiorescenze di marijuana, tre grammi di cocaina e di una “penna mono colpo”, da considerarsi arma clandestina. E’ per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di arma clandestina che i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato il trentenne Salvatore Sambito, nei cui confronti era pendente una mandato d’arresto europeo emesso – per detenzione e vendita di sostanze stupefacenti – dalla Germania.

Il giovane, alla vista dei poliziotti, ha tentato di disfarsi, lanciandolo dalla finestra, di un sacchetto contenente infiorescenze di marijuana. Sacchetto che è stato però subito recuperato visto che gli agenti avevano cinturato l’intero immobile. Scattata la perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno appunto trovato 3 grammi di cocaina, quattro bilancini di precisione e la “penna mono colpo” che viene considerata arma clandestina. Droga e arma sono stati posti sotto sequestro. Dopo le formalità di rito dell’arresto, il trentenne disoccupato è stato trasferito alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento dove dovrà rimanere a disposizione delle autorità giudiziarie, quella Agrigentina e quella Tedesca.