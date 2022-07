"Quella marijuana doveva servire per l'addio al celibato", il giudice dispone obbligo di dimora per 30enne

E' stato convalidato l'arresto del trentenne che, nei giorni scorsi, è stato trovato in possesso - fra le suppellettili dell'abitazione dove vive temporaneamente - di 120 grammi di marijuana suddivisa in due involucri di cellophane. Il giudice, condividendo l'attività svolta dai poliziotti del commissariato di Licata che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli, ha appunto convalidato l'arresto ed ha disposto, per il giovane, l'obbligo di dimora a Licata. L'unica autorizzazione concessa ad allontanarsi sarà per il giorno del matrimonio.

Perché il licatese era rientrato dalla Germania per convolare a nozze. E a quanto pare - stando a quanto è emerso dall'interrogatorio di garanzia - quella marijuana l'aveva acquistata per il suo addio al celibato.

La marijuana è risultata essere già "tagliata" e dunque, di fatto, pronta ad essere ceduta. A nulla ha rilevato il fatto che doveva essere ceduta gratuitamente per l'addio al celibato.