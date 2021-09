Danno erariale alla Regione per la nomina dell'ex segretario generale: c'è anche Lo Bello tra i condannati

C'è anche l'agrigentina Mariella Lo Bello, in qualità di ex assessore della giunta regionale Crocetta, tra i condannati per danno erariale in sede di appello dalla Corte dei Conti.

I magistrati contabili hanno infatti stabilito che la decisione presa dai presidenti della Regione Raffaele Lombardo prima e Rosario Crocetta poi di nominare (e riconfermare) Patrizia Monterosso quale segretario generale della Regione fu illegittima.

Il danno erariale complessivo ammonta a 893.942 euro. Lo Bello, insieme ai colleghi dell'epoca (Contrafatto, Pistorio, Marziano, Gucciardi e Lantieri) dovrà versare 17.750 euro.