Ospedale di Ribera, La Rocca Ruvolo: "Via a pronto soccorso e rifunzionalizzazione post Covid"

“L’assessorato regionale per la Salute ha autorizzato all’Asp di Agrigento l’attivazione del pronto soccorso Covid con 10 posti letto dedicati all’ospedale di Ribera. Per quanto riguarda la rifunzionalizzazione post Covid, invece, nel nosocomio riberese verranno mantenuti i reparti di Terapia intensiva, Sub-intensiva, Geriatria e Chirurgia generale e saranno attivati i reparti di Malattie infettive, Pneumologia e Lungodegenza. Esprimo soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto di un lavoro che abbiamo portato avanti in commissione Salute all’Ars in sinergia con il governo regionale e ascoltando in diverse audizioni le istanze provenienti dai sindaci del territorio”. Lo scrive in una nota la presidente della sesta commissione dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo. “Ora l’obiettivo – aggiunge - è quello di portare la questione del pronto soccorso all’attenzione del governo nazionale affinché resti attivo anche dopo la pandemia come pronto soccorso no Covid”.