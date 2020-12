Oltre 30 sacchi di rifiuti raccolti, Marevivo ripulisce le spiagge

Marevivo Sicilia prima del subentro delle più strette misure di sicurezza previste dall’ultimo DCPM e garantendo la massima sicurezza ai partecipanti, ha voluto anticipare i doni di Natale, offrendo il proprio regalo a chi come tanti oggi ha estremo bisogno di attenzione, cura e solidarietà: il Mare e l’Ambiente naturale.

Così la delegazione siciliana di Marevivo Onlus ha organizzato una giornata ecologica con la raccolta di rifiuti in spiaggia, ripulendo al meglio il versante occidentale e gli argini fluviali di quello orientale della Foce del Fiume Platani.

"Ricordiamo - fanno sapere da Marevivo - che da oltre un anno l’associazione è impegnata nelle attività di riduzione dell’’inquinamento e di valorizzazione della Foce del Fiume Platani con il progetto Halykòs, sviluppato grazie al sostegno della fondazione Con Il Sud e la collaborazione di un nutrito partenariato che comprende alcuni comuni, le scuole del territorio e anche il dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale della Regione Siciliana, già ente gestore della riserva naturale orientata.

“La barriera blocca plastica di Halykòs installata lo scorso 18 febbraio ha fermato parte dei rifiuti trascinati dal fiume con le ultime piogge, ma l’inevitabile spiaggiamento di quelli provenienti dal mare è inarrestabile – dichiarano Fabio Galluzzo e Stefano Siracusa di Marevivo Sicilia – purtroppo tutto ciò che finisce in mare non può più essere recuperato, ecco perché le mareggiate puntualmente ci restituiscono parte di quello che impropriamente è stato abbondato nell’ambiente, offendendo l’inequivocabile bellezza di un’area di grande rilevanza naturalistica, che meriterebbe di essere preservata e valorizzata al massimo”.

"Tutti giovani i volontari che oggi hanno accolto l’invito di Marevivo a collaborare nelle attività di pulizia della spiaggia e questo è un grande segnale del senso di responsabilità che le nuove generazioni stanno assumendo nei confronti dell’ambiente” – dichiara Emanuele Macaluso, giovane neo assessore del comune di Ribera che insieme al nuovo sindaco Matteo Ruvolo hanno assicurato a Marevivo la massima collaborazione nel proseguo delle attività del progetto Halykòs nell’ambito del quale l’amministrazione comunale già riveste il ruolo di partner. Sono stati raccolti oltre 30 sacchi di spazzatura varia oltre ai numerosi elettrodomestici, copertoni e laterizi, per un totale di circa 500 kg di rifiuti. Lo spiaggiamento è una vera e propria emergenza per l’ambiente naturale e deve far riflettere tutti sulle gravissime conseguenze generate da anni d’incuria e disattenzione".