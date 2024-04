Nuove discariche abusive inquinano Punta bianca, Mareamico: "Serve la bonifica"

Le campagne intorno a Punta bianca sempre più ostaggio degli incivili e assediate dai rifiuti. A lanciare un nuovo appello alla bonifica dei luoghi è stata oggi l'associazione ambientalista Mareamico. "L'ex provincia regionale di Agrigento - dice in una nota -, invece di chiudere arbitrariamente le strade al traffico veicolare o alle bici, come è successo nella SP 71, provveda a vigilare sul frequente abbandono dei rifiuti e disponga la bonifica delle discariche spontanee, come questa documentata a poca distanza da Punta bianca".