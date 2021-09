Pista ciclabile sempre più pericolosa, Mareamico: "Sostituire e riparare le caditoie"

"La pista ciclabile di San Leone è pericolosa per tutti coloro che la utilizzano. Almeno 10 griglie risultano essere divelte, staccate dal bordo e quindi rendono insicuro il transito. Già decine di persone si sono ferite, cadendo pesantemente sul suolo".

A denunciarlo, con una nota, è l'associazione ambientalista Mareamico.

Le condizioni in cui versa l'infrastruttura, discussa fin dalla sua realizzazione per le scelte adottate e per l'impatto avuto sulla viabilità di San Leone, sono ormai davvero allarmanti e numerosi sono gli incidenti in cui sono incorsi pedoni e ciclisti.

Mareamico, quindi, chiede all'Amministrazione comunale di Agrigento l'immediata sostituzione di tutte le griglie ammalorate.