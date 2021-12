Spiagge invase da spazzatura e detriti di ogni tipo, Mareamico: "Via a pulizia straordinaria"

Piogge torrenziali, tempeste e fiumi in piena. A pagare il "conto", come sempre, è il nostro territorio non soltanto per i danni provocati dalle mareggiate, ma anche per le enormi quantità di rifiuti che si sono riversati sui nostri arenili.

Per questo a chiedere interventi straordinari è l'associazione ambientalista "Mareamico".

"Non possiamo presentare in questo modo i nostri arenili ai turisti e a tutti i visitatori di Agrigento, che nelle festività natalizie le frequenteranno. Per questi motivi - si legge in una nota - abbiamo chiesto al sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, di realizzare un’operazione di pulizia straordinaria, prima di queste festività. Sarebbe la prima volta per la città di Agrigento, che le spiagge vengano pulite prima del canonico periodo estivo".