Liquami nel mare di San Leone, Aica: "Non è colpa nostra, forse una nave di passaggio"

"Eseguiamo un monitoraggio quotidiano dei nostri impianti e ne controlliamo il funzionamento più volte al giorno per tenere sotto controllo lo stato di salubrità delle acque, soprattutto nelle zone in cui insiste un maggiore afflusso di persone. Anche ieri, infatti, i nostri tecnici hanno verificato la regolarità dei processi di smaltimento dei reflui, non riscontrando alcuna avaria".

Così questa mattina Aica interviene sulla grande chiazza scura, probabilmente di provenienza fognaria, registrata a mettà mattinata ieri lungo le coste di San Leone. Una presa di distanze assoluta dall'episodio, che non sarebbe attribuibile agli impianti agrigentini.

"Lo sversamento di liquami a San Leone ha cause di origine diversa dal malfunzionamento degli impianti di Aica - continua la nota - probabilmente da ricercarsi nel transito delle navi cisterne che attraverso la nostra costa e, in questo periodo, intensificano le operazioni di pulizie".