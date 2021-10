Salvarono migranti in acque libiche, Procura chiede archiviazione per comandante e armatore di Mare Jonio

I pm di Agrigento Salvatore Vella e Cecilia Baravelli hanno chiesto al gip l'archiviazione - e dunque il completo proscioglimento da ogni accusa - per il capitano Massimiliano Napolitano e il coordinatore ed armatore Beppe Caccia della nave Mare Jonio che, il 9 maggio del 2019, in acque Sar libiche soccorsero trenta persone, tra cui due donne incinte, una bambina di 2 anni e diversi minori non accompagnati. Napolitano e Caccia erano stati indagati per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina e due violazioni del codice della navigazione.

La Mare Jonio rifiutò, allora, qualsiasi contatto con le autorità libiche e disobbedendo agli ordini provenienti dal ministero dell'Interno italiano fece rotta verso nord, sbarcando la mattina successiva tutte le 30 persone salvate nel porto sicuro di Lampedusa. Scattò un'operazione della Guardia di finanza: venne sequestrata la nave e vennero indagati il ??comandante e il capomissione.