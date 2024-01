Mare in tempesta ed erosione costiera, MareAmico: "Ad Eraclea Minoa il disastro continua"

I lavori per la realizzazione delle tre barriere anti-erosione ad Eraclea Minoa sono stati conclusi a fine febbraio 2023. Ad aprile è stato poi dato il via al ripascimento artificiale della spiaggia con la sabbia prelevata dal porticciolo di Siculiana Marina. Ma il fenomeno erosivo che, da anni, colpisce e devasta la spiaggia di Eraclea Minoa non è terminato. Lo ha documentato, ieri, giornata di allerta gialla con mare in tempesta, l'associazione ambientalista MareAmico.

"Nonostante siano state costruite tre barriere sub ortogonali, noi avremmo preferito che venissero costruite delle barriere soffolte parallele alla riva, il disastro continua" - scrive Claudio Lombardo di MareAmico - .