Rianimatore nei reparti Covid, Occhipinti: "Il vaccino è come l'arrivo della primavera"

Si chiama Marco Occhipinti è un giovane medico e nei giorni scorsi si è sottoposto al vaccino antiCovid. Il 30enne agrigentino lavora come rianimatore nei reparti Covid 19 al Policlinico di Palermo ed ha definito il vaccino come "l'arrivo di una primavera".

Una testimonianza vera, quella di Marco Occhipinti, parole importanti che il medico ha voluto affidare ai social. "Noi professionisti della Sanità in questi giorni postiamo foto da vaccinati, ci sentiamo come quei bimbi che il 24 sera non dormono perché sanno che arriverà Babbo Natale o come un podista in una maratona che riesce ad intravedere l'ultimo chilometro prima del traguardo". Queste le parole del medico agrigentino. "Abbiamo attraversato - dice Occhipinti - forse più di molti altri, la paura vera di morire ogni giorno e diventare untori, la paura di non poter aiutare tutti, la tensione per cercare di fare bene in una situazione per la quale non siamo mai stati addestrati. Oggi, per tutti noi, il vaccino è come l'arrivo della primavera dopo un inverno rigido, il sole caldo che sorge, il cinguettio degli uccelli, il colore dei fiori. Il vaccino per noi è felicità, è respirare nuovamente aria pulita, è la ritrovata serenità dopo un anno di lavoro in condizioni davvero difficili.Siate anche voi, insieme a noi, quel moto di rivoluzione che ci permetterà di uscire da questo rigido inverno e passare cosi alla Primavera, fatta di libertà, calore ed aria pura".

Un "sì" al vaccino per nulla banale. Occhipinti, ha così parlato. "E' mio dovere da medico coinvolgere attraverso i social i miei amici. Il vaccino è l’unica arma , ad oggi, che abbiamo a disposizione contro il virus. Affinché abbia un buon effetto ci vuole una grande adesione da parte della popolazione . Quello che vi consiglio è di essere sempre critici e curiosi nei confronti della scienza, di porvi sempre domande , però vi chiedo di informarvi da fondi attendibili. Questo virus mi ha fatto prendere scelte difficili che non avrei mai pensato di prendere . Mi ha fatto conoscere una sofferenza disumana. Mi ha fatto scontrare con la paura. Io che l’ho visto in faccia dico Si al vaccino. Oggi - conclude il medico di Agrigento - mi vaccino per me ma anche per i miei pazienti , la mia famiglia, i miei amici e tutti quelli che incontrerò nel mio cammino".