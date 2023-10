Marciapiedi del viale Della Vittoria sporchi e scivolosi, Comune avvia l'iter per affidare servizio di pulizia

Trenta interventi, stabiliti di volta in volta dall'amministrazione comunale, con due lavasciuga con operatore a bordo, con turno di 5 ore giornaliere per ciascun lavoratore. Ma anche un intervento straordinario con idropulitrice e operai a supporto da effettuarsi prima degli interventi ordinari. Palazzo dei Giganti dopo aver pianificato come dovrà essere svolto il servizio di pulizia e lavaggio ha attivato le procedure per affidare gli interventi. Il viale Della Vittoria, a servizio partito, non sarà più - questo è almeno l'auspicio - scivoloso e imbrattato a causa delle bacche cadute dagli alberi di Ficus.

I soldi che verranno spesi, complessivamente 25mila euro, arrivano da un contributo regionale straordinario destinato a "interventi straordinari igienico-sanitari nelle scuole urbane e per la pulizia straordinaria di strade urbane e marciapiedi”. La scelta dell'operatore economico, a cui appunto affidare pulizia e lavaggio, avverrà sulla piattaforma Mepa per una spesa complessiva di 20.490 euro, Iva esclusa, da aggiudicare a ribasso.