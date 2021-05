Da Sciacca parte la “Marcia su Palermo” per chiedere la riapertura delle terme, il sindaco: "Non ci fermeremo"

Da Sciacca è partita la marcia su Palermo, cento chilometri a piedi per chiedere al governo regionale la riapertura del complesso termale chiuso da sei anni. Una protesta pacifica e simbolica promossa dall'amministrazione comunale e che è stata accolta da diverse associazioni di volontariato e condivisa anche da alcuni sindaci dei comuni limitrofi a Sciacca. La marcia si articolerà in tre tappe, il percorso è quello tracciato dal cammino di San Bernardo da Corleone con destinazione piazza Indipendenza a Palermo davanti alla sede della presidenza della Regione, con arrivo previsto per venerdì prossimo. “Arriveremo a Palermo – dice il sindaco di Sciacca Francesca Valenti - e mi auguro di poter incontrare il presidente Musumeci ma anche se non fosse possibile non significa nulla, perchè mi aspetto delle risposte dal governo regionale e fino a quando non avremo certezze sul rilancio del patrimonio termale non ci fermeremo”.