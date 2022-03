Marcia per la pace oggi a Porto Empedocle dove, nella centrale via Roma, gli alunni degli istituti scolastici hanno manifestato solidarietà e vicinanza al popolo ucraino. Alla manifestazione hanno aderito anche le autorità locali che hanno ribadito la loro ferma condanna alle atrocità generate dal conflitto bellico. A monitorare che tutto si svolgesse senza intoppi o incidenti c'erano i carabinieri.

Manifestazione nella centrale via Roma alla presenza anche delle autorità locali

Guerra in Ucraina, gli alunni delle scuole scendono in strada: è marcia per la pace a Porto Empedocle