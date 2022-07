Manutenzione di strade provinciali e intervento antisismico a scuola di Cammarata: aggiudicato l'appalto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Previsto a breve l'inizio dei lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. E' stato infatti sottoscritto il contratto d'appalto per l'accordo quadro con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali del comparto ovest. I lavori saranno eseguiti, entro dodici mesi dalla consegna, dall'impresa GEOTEK SRL di Agrigento, aggiudicataria della gara con un ribasso del 36,111% per un importo contrattuale di 1.436.000,00 euro più IVA, ed interesseranno oltre 50 strade del comparto, secondo le indicazioni del progetto elaborato dallo staff tecnico del Libero Consorzio. Previsto un ampio ventaglio di interventi, dalla pulitura di cunette stradali, canali e tombini al rifacimento delle sedi stradali, manutenzione ed installazione di opere di protezione laterale, rifacimento e nuova collocazione di segnaletica orizzontale e verticale.

Firmato anche il contratto d'appalto per il servizio di progettazione esecutiva degli interventi su antisismico, impiantistico e funzionale dell'I.I.S “Madre Teresa di Calcutta” di Cammarata. Si tratta di una procedura aperta aggiudicata allo STUDIO PARIS ENGINEERING con sede ad Avezzano (AQ), che ha ottenuto il miglior punteggio pari a 100 (somma di offerta tecnica, economica ed economico-temporale, con il ribasso del 57.13% sull'importo dei servizi di progettazione) per un importo contrattuale netto di 106.462,73 euro.