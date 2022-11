Oltre 20 chilometri di strade provinciali saranno messe a nuovo, appalto da oltre 600 mila euro: ecco dove

Tutto pronto per l’avvio dei lavori di ripristino e manutenzione delle strade provinciali 54 Sciacca-Monte Kronio, 76 Sciacca-Salinella e sulla ex regionale numero 10 Sciacca-Salinella. Si tratta di oltre 20 chilometri di manto stradale tra il territorio saccense e quello di Caltabellotta. Firmato il contratto d'appalto per l'affidamento dell'accordo quadro annuale con un solo operatore economico. I lavori saranno eseguiti dall'impresa “Notaro Loreto” di Vallelunga Pratameno che si è aggiudicata la gara svolta in precedenza con procedura negoziata e in modalità telematica, con un ribasso del 30,303 % sui prezzi unitari, per un importo complessivo di 615.000 euro più IVA.

Il progetto è stato elaborato dallo staff tecnico del settore infrastrutture stradali e finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture.

Previsti diversi interventi finalizzati all'eliminazione delle condizioni di pericolo, tra i quali il ripristino di diverse tratte e relativa bitumazione, la manutenzione della segnaletica e dei guard rail, la rimozione dei detriti in seguito ad eventi di pioggia, la realizzazione di gabbionate ed altre opere. I lavori dovranno essere eseguiti entro 365 giorni lavorativi e continuativi dalla data di consegna dei lavori.