Manutenzione delle strade provinciali, nuovo appalto da quasi 3 milioni: ecco le zone interessate

Il Libero consorzio comunale continua la propria attività mirata al miglioramento delle condizioni generali di viabilità nel territorio provinciale. Si tratta di un importante appalto dell'importo complessivo di 2.806.248,87 euro (compresi oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso di 35.903,00 euro), finanziati con fondi del Ministero delle infrastrutture e trasporti, dell’assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica. Le strade provinciali che saranno interessate dai lavori di manutenzione straordinaria ricadono nei territori di Ribera, Sciacca, Montallegro, Siculiana, Lucca Sicula, Burgio, Villafranca Sicula e Sambuca di Sicilia.

L’ufficio gare ha fissato alle ore 12 del 19 giugno il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara per l’accordo quadro con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona ovest. La gara sarà effettuata in modalità integralmente telematica e tramite inversione procedimentale, e le offerte dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale appalti del Libero consorzio Comunale di agrigento. L‘apertura delle offerte è prevista alle 8,30 del 20 giugno nella sala gare del Libero consorzio in via Acrone 27.