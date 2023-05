Si aggiustano alcune strade provinciali, pubblicato nuovo bando di gara: ecco dove saranno effettuati i lavori

Il Libero consorzio comunale di Agrigento continua ad impegnarsi per rendere più agevoli e sicure le strade provinciali del territorio migliorando la viabilità generale.

E' stato infatti pubblicato il bando di gara per l'accordo quadro annuale con un solo operatore economico per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali 19-B “San Biagio Platani - Alessandria della Rocca” e 31 “Cattolica Eraclea-Cianciana”. L'importo a base d'asta dei lavori è di 480.749,14 euro, compresi 14.442,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

La gara sarà effettuata in modalità integralmente telematica e tramite inversione procedimentale. Le offerte dovranno pervenire entro mezzogiorno del 17 maggio esclusivamente attraverso il portale appalti del Libero Consorzio. L'apertura delle offerte avverrà a partire dalle 8,30 del giorno successivo nella sala gare del Libero consorzio in via Acrone.

I lavori, progettati dai tecnici del settore infrastrutture stradali, sono stati finanziati con il cosiddetto “Decreto del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di concerto con il ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il ministro dell'economia e delle finanze.