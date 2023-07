Si aggiustano strade ex consortili e regionali, lavori per 2 milioni di euro

A breve avranno inizio gli interventi di manutenzione programmati dal Libero consorzio comunale di Agrigento sulla rete viaria secondaria di propria competenza. Aggiudicata la gara d'appalto per l'accordo quadro con un solo operatore economico per il rifacimento delle strade ex consortili e regionali sul territorio provinciale.

La gara è stata effettuata in modalità integralmente telematica ed è stata aggiudicata all'impresa “Leone” con sede a Modica che ha offerto il ribasso del 31,342% per un importo di aggiudicazione di 2 milioni di euro più Iva (compresi 60.000 euro per oneri di sicurezza), interamente finanziati con fondi ottenuti dalla Regione siciliana.

La consegna dei lavori (che dureranno un anno e mezzo a partire dalla data di consegna) avverrà dopo la firma del contratto d'appalto.