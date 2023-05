Nuovi lavori nelle strade provinciali per un appalto di quasi 400 mila euro: ecco dove

Nuovi interventi per migliorare la viabilità in provincia su tratti stradali di competenza del Libero consorzio comunale di Agrigento. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade provinciali 35A Portella di Sciacca-Lucca Sicula, 35B Lucca Sicula-bivio SS 380 e delle ex consortili 13 Milazzo-Lazzarino, 8 Sciacca-Sambuca di Sicilia e 9 Pantaliano-Scunchipiano.

Il settore contratti e gare ha fissato per le ore 12 del prossimo 5 giugno il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara d'appalto per l'accordo quadro annuale con un solo operatore economico per l'affidamento dei lavori. La procedura di gara sarà effettuata integralmente in modalità telematica e con inversione procedimentale. Verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il portale appalti del sito istituzionale del Libero consorzio all’indirizzo web www.provincia.agrigento.it.

L'importo complessivo dell'appalto è di 389.000 euro, compresi oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) di 12.000 euro. L’apertura delle offerte telematiche è prevista a partire dalle ore 8,30 del 6 giugno nella sala gare del gruppo contratti del Libero consorzio, via via Acrone 27 ad Agrigento.