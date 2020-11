Messa in sicurezza delle strade provinciali, c'è il bando da 1.200.000 euro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E’ pubblicato sulla home page del sito internet del Libero Consorzio Comunale di Agrigento il bando per l’indagine di mercato, in modalità telematica, per l’individuazione degli operatori economici da invitare (ai sensi dell'art. 1 comma 2 Lett. b) della Legge 120/2020), alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza su alcune strade provinciali del comparto ovest, e precisamente le Strade Provinciali n 88 (dalla SP n. 36 alla 47 S. Anna Villafranca) n. 47 (S.Anna-Villafranca Sicula), n. 35-A (Portella di Sciacca-Lucca Sicula), n. 35-B (Lucca Sicula-Bivio SS 380), SP NC n. 24 (collegamento esterno Burgio-Lucca Sicula) e S.P.C. n. 11 (ex consortile Calamonaci-Villafranca).

Il bando riguarda il progetto redatto dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali ed ha un importo a base d’asta di 1.200.000,00 euro (compresi 35.997,42 euro per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso), finanziato con risorse del Patto per il Sud. Si tratta di una procedura veloce, individuata in base al cosiddetto “Decreto Rilancio”, che consentirà di completare le operazioni di gara in tempi brevi, sempre con il criterio del prezzo più basso.,.

Su tutte le strade interessate dal progetto sono presenti da tempo diverse criticità che provocano disagi e potenziali pericoli per gli automobilisti. Le lavorazioni previste sono il rifacimento di tratti di cassonetto stradale completamente dissestato, il ripristino in sagoma delle sedi stradali deformate, il rifacimento del manto di usura stradale e la realizzazione di nuove barriere di protezione. Su tutte le strade inoltre è prevista la realizzazione, in diversi punti dei tracciati, di gabbionate a una o più file.

La procedura sarà gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno ammesse solo le richieste/offerte presentate attraverso il Portale Appalti entro le ore 12:00 del 14 dicembre 2020, mentre l'esame delle manifestazioni di interesse (e l'eventuale sorteggio) verrà effettuato in seduta pubblica, tramite la Piattaforma Telematica Maggioli, il 15 dicembre 2020 alle ore 09:00, nella sala Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone 27, Agrigento).

Il bando e gli elaborati tecnici sono consultabili al link: https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13470