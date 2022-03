Manutenzione delle strade in centro, operai al lavoro e modifiche al traffico veicolare: ecco dove

Al via questa mattina, mercoledì 9 marzo, i lavori di manutenzione stradale in centro a Favara. In particolare si provvederà a riparare lo spartitraffico in via Ugo Foscolo e in corso Vittorio Veneto. In entrambi i casi gli operai provvederanno a riverniciarlo e a renderlo più decoroso.

Per consentire lo svolgimento dei lavori senza intralcio per gli operai, sarà imposto il senso unico alternato con l'utilizzo di un semaforo.

“Ringraziamo il privato che ha donato la vernice necessaria - spiegano gli assessori Lillo Attardo e Angelo Airò Farulla - e ci scusiamo con i cittadini per il disagio arrecato per i prossimi giorni. Gli interventi saranno quanto più possibile celeri ma erano necessari ed urgenti per restituire decoro e garantire piena sicurezza a questa zona nevralgica della città”.