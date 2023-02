Manutenzione stradale in via Atenea, disposto divieto di transito e di sosta

Sanpietrini sollevati o mancanti. Cominciano lunedì, alle 7, i lavori di manutenzione stradale della via Atenea, dall'incrocio con via Porcello fino all'incrocio con via Neve. Dal Comune hanno, dunque, inevitabilmente, disposto il divieto di transito e di sosta. E' stata prevista anche la rimozione forzata su ambo i lati.

I divieti - spetterà alla polizia municipale verificarne il rispetto - sono previsti a partire dalle ore 7, appunto, di lunedì e fino a cessato bisogno - hanno scritto da palazzo dei Giganti - .

Dei lavori di manutenzione stradale si occuperà la ditta Di Nica Costruzioni Srl.